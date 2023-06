DIRECT. Guerre en Ukraine : de nouvelles frappes russes sur Kiev font trois morts dont deux enfants

Ce qu'il faut savoir

Kiev continue de vivre au rythme des missiles russes. Une nouvelle attaque aérienne a touché la capitale ukrainienne, jeudi 1er juin, vers 3 heures du matin (heure locale). Elle a fait au moins trois morts, dont deux enfants, d'après un bilan communiqué par le maire, Vitali Klitschko. Selon l'administration militaire de Kiev, la défense aérienne est parvenue à détruire "toutes les cibles détectées", mais c'est la chute de débris de missiles qui a fait des victimes. Suivez l'actualité du conflit dans notre direct.

L'Europe se réunit en Moldavie. Une cinquantaine de dirigeants du continent se retrouvent dans un château près de la capitale Chisinau, jeudi, pour la deuxième réunion de la Communauté politique européenne, instance informelle bien plus large que l'Union européenne. Le choix de tenir cette rencontre dans ce petit pays voisin de l'Ukraine et inquiet des ambitions russes peut être vu comme une façon d'envoyer un message d'unité à la Russie. On ignore si le président ukrainien Volodymyr Zelensky fera le déplacement.

Deux blessés en Russie. Le gouverneur russe de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a affirmé que l'armée ukrainienne a "bombardé la ville" de Shebekino "pendant une heure" et blessé au moins deux personnes, mercredi soir. Plus tôt, Moscou avait annoncé l'évacuation d'enfants de plusieurs localités de cette zone frontalière.

Tension entre Moscou et Berlin. L'Allemagne a annoncé mercredi qu'elle réduirait considérablement la présence diplomatique de Moscou sur son sol, en réponse à une mesure similaire prise par le Kremlin. Moscou a qualifié la décision de l'Allemagne d'"irréfléchie" et a promis de réagir.

La flotte ukrainienne réduite à néant ? Le ministère russe de la Défense a affirmé mercredi que Moscou avait détruit cette semaine le "dernier" navire de guerre ukrainien encore opérationnel. Interrogé par l'AFP, le porte-parole des forces navales ukrainiennes, Oleg Tchalyk, n'a pas formellement démenti, mais appelé à ne "pas accorder d'attention" aux sources russes.