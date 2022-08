DIRECT. Guerre en Ukraine : une mission de l'AIEA en route vers la centrale nucléaire de Zaporijjia, le G7 exige le libre accès au site

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: La mission que l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) entame vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia est "la plus dure de l'histoire" de l'organisation en raison des combats à proximité et "de la façon évidente dont la Russie essaie de légitimiser sa présence", avance le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kouleba lors d'un déplacement à Stockholm.

: "Nous soulignons que toute tentative de la Russie de déconnecter la centrale du réseau électrique ukrainien serait inacceptable", a prévenu en outre dans une déclaration le groupe des directeurs du G7 sur la non-prolifération. Il souligne que la centrale nucléaire ne devait "pas être utilisée pour des activités militaires ou le stockage de matériel militaire".

: Les pays du G7, "profondément préoccupés" par les risques d'accident nucléaire dans la centrale ukrainienne de Zaporijjia, ont demandé la garantie de l'accès "en toute liberté" du personnel de l'AIEA à cette centrale.

: L'annonce de la future visite de l'AEIA "va permettre enfin d'aller voir sur place ce qui se passe, quelles sont les conditions d'exploitation de cette centrale", a déclaré sur franceinfo Karine Herviou, directrice générale adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. "Le travail de ces équipes va être de discuter avec l'exploitant, le personnel de la centrale, pour voir s'il est en mesure d'assurer sa fonction, c'est-à-dire de maintenir les systèmes et la sûreté de l'ensemble des systèmes de la centrale", détaille-t-elle.

La nouvelle fusée de la Nasa, la plus puissante du monde, doit décoller pour la première fois depuis la Floride, direction la Lune. Cette mission Artemis 1 est un test sans équipage, elle doit durer six semaines. Décollage prévu en début d'après-midi, heure française. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel épisode de la conquête spatiale.





• La Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s'ouvre avec le discours très attendu de la Première ministre Elisabeth Borne qui devrait appeler les entreprises à la sobriété énergétique. Elle va demander aux entreprises un effort de réduction de leur consommation d'énergie de 10%. Elle s'exprimera en début d'après-midi.



Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, annonce son patron Rafael Grossi. La mission devrait arriver sur place "plus tard cette semaine".



• Paul Pogba affirme avoir été menacé par des amis d'enfance et des bandits cagoulés, dont son frère, qui lui ont réclamé 13 millions d'euros en mars dernier. Franceinfo vous résume ses déclarations à la police, qui a ouvert une enquête pour "tentatives d'extorsions".

: La centrale nucléaire de Zaporijjia est occupée par les troupes russes depuis le mois de mars. Elle s'est retrouvée "totalement déconnectée" du réseau électrique ukrainien jeudi, ce qui faisait craindre une catastrophe de grande ampleur puisque l'électricité est indispensable au refroidissement des six réacteurs. La mission de l'AIEA est très attendue pour faire un état des lieux de la situation sur place.

: The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. https://t.co/tyVY7l4SrM



: "Le jour est venu. La mission de l'AIEA vers Zaporijjia est désormais en route. Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe", écrit le dirigeant de l'AIEA. Rafael Grossi précise que la mission arrivera sur place "plus tard cette semaine".

: Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en route pour la centrale nucléaire de Zaporijjia, annonce son patron, Rafael Grossi, sur Twitter.