DIRECT. Guerre en Ukraine : une frappe ukrainienne fait sept morts dans la région occupée de Kherson

#TOUR_DE_FRANCE Un coup d'œil à l'étape du jour, après le repos d'hier : 148 km de course entre Morzine et Megève (Haute-Savoie), avec, comme dimanche, un profil accidenté, marqué par quatre ascensions de 4e, 3e et 2e catégories. Idéal pour des baroudeurs soucieux de briller avant la grande explication dans les Alpes demain et jeudi, avec le Galibier et l'Alpe d'Huez.

(ASO)