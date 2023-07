Direct Guerre en Ukraine : une frappe nocturne a visé Kharkiv, selon l'armée

De nouvelles frappes ont visé l'Ukraine. "La Russie a lancé une frappe de missiles sur la ville de Kharkiv", dans l'est du pays, dans la nuit du dimanche 30 au lundi 31 juillet, a annoncé l'état-major ukrainien dans un rapport publié sur Facebook. Pour l'heure, l'armée n'a pas encore communiqué le bilan humain de cette frappe. Dimanche, les forces russes ont tiré dans le pays "quatre missiles" et lancé "42 frappes aériennes" dans le pays, ajoute l'état-major. Ces attaques ont "tué et blessé des civils, et détruit des bâtiments résidentiels", ajoute-t-il, sans plus de précisions. Suivez notre direct.

Nouvelles attaques de drones à Moscou et en Crimée. La Russie a affirmé avoir repoussé, dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque "drones ukrainiens" en Crimée. A Moscou, un drone a été abattu et deux autres ont été "neutralisés par la guerre électronique", s'écrasant sur un complexe de bâtiments, selon le ministère russe. Deux immeubles ont été "légèrement endommagés", selon le maire de la ville.

La guerre arrive en Russie, prévient Volodymyr Zelensky. "Progressivement, la guerre revient sur le territoire russe, dans ses centres symboliques et ses bases militaires, et c'est un processus inévitable, naturel et absolument juste", a affirmé dimanche le président ukrainien, après l'attaque de drones qui a visé un quartier d'affaires à Moscou.

Le pape appelle la Russie à rétablir l'accord céréalier. Le souverain pontife a appelé dimanche les autorités russes à revenir à l'accord qui autorisait les exportations de céréales ukrainiennes par la mer Noire malgré la guerre, invoquant les millions de personnes souffrant de la faim. La Russie a suspendu le 17 juillet cet accord, entraînant une hausse des prix des céréales qui touche particulièrement les pays les plus pauvres.