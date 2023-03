DIRECT. Guerre en Ukraine : une frappe de missile fait au moins trois morts à Zaporijjia

Le gouvernement souhaite aller plus loin dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans le milieu professionnel. Les entreprises qui ne respectent pas l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne pourront plus participer aux offres de marchés publics, a annoncé Elisabeth Borne dans un entretien accordé au magazine Elle, dont franceinfo a eu confirmation par Matignon.