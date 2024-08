Direct Guerre en Ukraine : une deuxième nuit d'attaques russes fait au moins quatre morts

Au moins quatre personnes ont trouvé la mort au cours de la nuit de lundi 26 à mardi 27 août en Ukraine dans de nouvelles frappes russes, au lendemain d'une des attaques les plus "massives" depuis le début du conflit. Deux personnes ont été tuées dans le district de Kryvyï Rig (centre de l'Ukraine), et cinq autres blessées, lors d'une frappe, ont annoncé les services d'urgence ukrainiens sur Telegram. "Vers minuit, un missile a touché un hôtel et partiellement détruit le bâtiment de quatre étages", a déclaré cette même source. Un homme et une femme sont également morts lors d'une frappe de drone Shahed qui a détruit des habitations dans la région de Zaporijia, a déclaré le gouverneur local, Ivan Fedorov. Des alertes aériennes sont en vigueur dans la matinée, essentiellement dans le nord du pays. Suivez notre direct.

L'Ukraine abat cinq missiles au cours d'une deuxième nuit d'attaques. Kiev dit avoir également abattu 60 drones russes sur 91 "engins d'attaque" envoyés par la Russie dans la nuit de lundi à mardi. Au total, 81 drones et 10 missiles russes ont été tirés, selon le commandant de l'armée de l'air ukrainienne Mykola Olechtchouk.

Le chef de l'AIEA est arrivé à la centrale nucléaire russe de Koursk. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, est arrivé à la centrale nucléaire russe de Koursk, a affirmé à l'AFP l'agence russe du nucléaire, Rosatom. Il doit faire un état des lieux de la situation et évaluer de potentiels risques, alors que se poursuit dans la région une offensive ukrainienne suprise lancée le 6 août.