DIRECT. Guerre en Ukraine : une attaque russe fait au moins un mort et une quinzaine de blessés dans le sud du pays selon Kiev

Ce qu'il faut savoir

Stupeur à Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, aux premières heures du jeudi 27 avril. Une attaque russe a fait au moins un mort et une quinzaine de blessés, ont affirmé les autorités locales ukrainiennes. "Vers 1 heure (minuit heure de Paris), les habitants de Mykolaïv ont entendu quatre fortes explosions", a annoncé le maire de la ville, Oleksandr Senkevitch, sur Telegram. "On sait déjà que l'un des missiles a touché un haut immeuble. Un autre a touché une maison individuelle", a-t-il précisé, ajoutant que certains foyers ont été privés d'électricité. Suivez notre direct.

Les présidents chinois et ukrainiens se sont entretenus par téléphone. L'appel était très attendu. Le président chinois Xi Jinping et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont appelés mercredi, pour la première fois depuis que la Russie, alliée de la Chine, a lancé son offensive sur le territoire ukrainien. Un échange "long et significatif", s'est contenté de commenter sur Twitter (en anglais) le dirigeant de l'Ukraine, qui espère qu'il donnera "une impulsion puissante au développement des relations bilatérales".

Les occidentaux saluent l'appel Xi-Zelensky, la Russie critique Kiev. Après l'annonce de cette conversation téléphonique, le ministère des Affaires étrangères russe a "pris acte" de la volonté de Pékin de "s'efforcer de mettre en place un processus de négociation", dans un communiqué. De son côté, Paris a dit "encourage[r] tout dialogue" susceptible de "contribuer à une résolution du conflit". "J'espère que c'est une première étape pour que la Chine joue un rôle pour convaincre la Russie d'arrêter son agression", s'est réjoui le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. "C'est une bonne chose", a aussi commenté l'américain John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des Etats-Unis.

Des avions russes interceptés au-dessus de la mer Baltique. L'armée de l'air allemande a affirmé mercredi que trois avions de reconnaissance russes ont été repérés et interceptés au-dessus de la mer Baltique. "Les deux SU-27 Flanker et un IL-20 russe volaient à nouveau sans signaux de transpondeur dans l'espace aérien international au-dessus de la mer Baltique", a-t-elle expliqué sur Twitter, faisant référence à un incident similaire le 17 avril. Des avions allemands et britanniques, participant à la surveillance de l'espace aérien des pays baltes dans le cadre de l'Otan, les ont interceptés.