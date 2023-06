Direct Guerre en Ukraine : une attaque russe dans la nuit a fait au moins trois morts à Odessa, selon Kiev

Un bilan qui s'alourdit en Ukraine. Une attaque russe a fait au moins trois morts à Odessa, a annoncé samedi 10 juin le ministère de la Défense ukrainien. Dans la nuit de vendredi à samedi, "l'armée russe a attaqué les régions de Kharkiv, Poltava et Odessa avec des missiles de croisière, des missiles balistiques Iskander et des drones Shahed-136/131 de fabrication iranienne", a précisé Kiev. "Nos défenseurs aériens ont abattu deux missiles de croisière et 20 Shaheds. Malheureusement, des fragments du drone détruit ont frappé un immeuble à Odessa", a ajouté le ministère. Vingt-sept personnes, dont une femme enceinte et deux enfants, ont été blessés. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky a salué "l'héroïsme" de son armée. Cette annonce vendredi s'est tenue au moment où d'intenses combats font rage dans le sud du pays, au point de faire penser à la contre-offensive que Kiev prépare depuis des mois. "A nos soldats, à tous ceux qui sont engagés dans des combats particulièrement durs ces jours-ci. Nous sommes témoins de votre héroïsme, et nous sommes reconnaissants pour chaque minute de votre vie", a lancé le président ukrainien dans son message quotidien.

La contre-offensive a commencé, d'après Poutine. "Nous pouvons totalement affirmer que cette offensive a commencé", a déclaré le président russe dans une vidéo diffusée sur Telegram par un reporter de la télévision publique. "Les troupes ukrainiennes n'ont atteint leur objectif sur aucun des champs de bataille", a-t-il ajouté, contredisant la version de Volodymyr Zelensky.

Washington annonce une nouvelle aide militaire de 2 milliards de dollars. Cela "illustre l'engagement continu en faveur des capacités critiques à court terme de l'Ukraine et des capacités durables des forces armées ukrainiennes pour défendre leur territoire et lutter contre l'agression russe sur le long terme", a précisé le Pentagone dans un communiqué. Cette nouvelle aide, qui comprend des munitions additionnelles, n'est pas directement tirée des stocks existants de l'armée américaine et mettra donc plusieurs mois à parvenir à Kiev.