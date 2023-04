DIRECT. Guerre en Ukraine : une attaque russe "barbare" fait deux morts et dix blessés à Koupiansk, selon Kiev

Ce qu'il faut savoir

Volodymyr Zelensky a dénoncé, mardi 25 avril, une attaque russe "barbare" à Koupiansk. Dans cette ville de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, la chute d'un missile a touché un musée d'histoire, tuant ainsi deux femmes et blessant dix personnes, selon le bilan provisoire communiqué par le président ukrainien. Il a expliqué que d'autres personnes se trouvaient encore sous les décombres. "Tous les coupables de ces crimes de guerre seront certainement traduits en justice et ce sera sans pitié", a-t-il martelé. Suivez notre direct.

La Cour pénale internationale et Europol renforcent leur coopération. L'agence de police européenne Europol et la Cour pénale internationale (CPI) ont annoncé, mardi, avoir signé un accord pour renforcer leur coopération, notamment dans des enquêtes de crimes de guerre comme celles menées actuellement en Ukraine.

La France s'en remet au CIO pour trancher la participation des Russes aux JO de Paris 2024. Alors que Kiev et une partie de ses soutiens appellent à exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux olympiques de Paris 2024, la France ne tranchera pas seule, a expliqué Amélie Oudéa-Castera mardi. La ministre des Sports a qualifié le futur choix du Comité international olympique (CIO) de "décision souveraine", et assuré que "la France reconnaît et respecte l'autonomie du mouvement sportif", y compris sur cette question politique et sensible.

Une joueuse de tennis russe exclue d'un avion polonais. La compagnie aérienne nationale polonaise, LOT, a expliqué mardi avoir refusé l'accès à bord d'un de ses appareils de la joueuse de tennis russe Vitalia Diatchenko. En cause selon Lot, des restrictions établies par Varsovie concernant la circulation des ressortissants russes.