DIRECT. Guerre en Ukraine : une "attaque" au drone sur un aérodrome d'une région russe frontalière de l'Ukraine, selon son gouverneur

Le youtubeur français Norman Thavaud a été placé hier en garde à vue pour corruption de mineurs et de viol. L'enquête, ouverte en janvier et confiée à la brigade de protection des mineurs de la police judiciaire de Paris, concerne six plaignantes, a appris ce matin franceinfo auprès du parquet de Paris. Selon nos informations, cinq étaient mineures au moment des faits.

(MAXPPP)