DIRECT. Guerre en Ukraine : une attaque aérienne fait 20 blessés dans un quartier de Dnipro

On ferme ! Non sans avoir jeté un dernier coup d'œil aux principaux titres de l'actualité.

• #FOOT Nantes qui rit, Auxerre qui pleure. Les Canaris ont sauvé in extremis leur place en L1, en s'imposant à Angers et en profitant de la défaite d'Auxerre face à Lens (1-3). Dans le haut du classement, Rennes rafle in extremis la 4e place.

• #RETRAITES On connaît le parcours de la manifestation de mardi contre la réforme des retraites dans la capitale, ce sera Invalides-Place d'Italie. 40 000 à 70 000 personnes sont attendues dans la capitale sont attendues dans la capitale, alors qu'au niveau national, 400 000 à 600 000 manifestants sont attendus.

• #UKRAINE "Nous sommes prêts pour la contre-offensive", assure le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview au Wall Street Journal. "Nous allons le faire et nous sommes prêts." Voilà ce qu'il faut retenir de cette journée de combats.

• #SECHERESSE Alors que le mercure grimpe, le gouvernement lance une campagne pour économiser l'eau. On en profite pour vous rappeler que vous pouvez suivre l'évolution du niveau de tous les cours d'eau en France sur notre tableau de bord.

Rendez-vous demain, neuf heures, pour la suite de ce live.