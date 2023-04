DIRECT. Guerre en Ukraine : un petit avion ukrainien s'est écrasé dans une région russe frontalière, le pilote a été arrêté, selon les services de sécurité russes

Ce qu'il faut savoir

Un petit avion ukrainien s'est écrasé mercredi 5 avril dans une région russe frontalière de l'Ukraine. "L'avion s'est écrasé près du village de Boutovsk, dans la région de Briansk, pour des raisons inconnues. Le pilote (un citoyen ukrainien), qui a tenté de fuir vers le territoire ukrainien, a été arrêté par une unité de gardes-frontières", ont rapporté les services de sécurité (FSB), cités par l'agence russe Ria Novosti.

Quelques heures plus tôt, le président Vladimir Poutine a accusé Kiev de commettre dans ces territoires "des crimes graves contre les civils qui y vivent, n'épargnant personne". Il a ordonné aux forces de sécurité russes, au cours d'une réunion télévisée de son Conseil de sécurité, de "faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la sécurité de la population locale". Suivez notre direct.

Macron et von der Leyen en Chine. Le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen rencontrent jeudi à Pékin Xi Jinping, proche allié de Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, la pression internationale est montée d'un cran sur la Chine pour l'inciter à s'impliquer pour la paix en Ukraine. Car, si Pékin se dit officiellement neutre, Xi Jinping n'a jamais condamné l'invasion russe ni même parlé au téléphone avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le rouble au plus bas. Le rouble est descendu mercredi à son plus bas niveau depuis près d'un an face au dollar, fragilisé par la baisse des revenus tirés des exportations russes, des sorties de capitaux et la réorientation d'une partie de l'économie russe vers d'autres devises, notamment le yuan. La monnaie russe s'est effritée jusqu'à 80,50 roubles pour un dollar, une première depuis mi-avril 2022.

Zelensky en Pologne. Le président ukrainien a effectué mercredi sa première visite officielle en Pologne depuis le début du conflit. A ses côtés à Varsovie, le président polonais Andrzej Duda a promis d'essayer d'"obtenir pour l'Ukraine (...) des garanties de sécurité supplémentaires qui renforceront son potentiel militaire". Il a annoncé que son pays était prêt à livrer à Kiev, "à l'avenir", l'ensemble de sa flotte de chasseurs MiG-29 de conception soviétique. Les deux pays ont également signé des accords sur des livraisons d'armes polonaises à l'Ukraine, dont des transporteurs blindés Rosomak, ainsi que sur une production commune de munitions pour chars.