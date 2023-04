DIRECT. Guerre en Ukraine : un père et sa fille tués par des frappes russes à Zaporijjia, selon des responsables ukrainiens

Ce qu'il faut savoir

Un homme de 50 ans et sa fille de 11 ans ont été tués par des frappes russes ayant touché leur maison à Zaporijjia dans le sud-est de l'Ukraine, ont annoncé, dimanche 9 avril, des responsables ukrainiens. La fillette est décédée lors de son transport en ambulance, a précisé le maire de la ville, Anatolii Kurtiev. Selon lui, deux missiles tirés par la Russie ont touché une zone résidentielle, endommageant les vitres et les toitures d'une dizaine d'habitations. Suivez notre direct.

Le ministère de la Justice américain enquête sur la fuite de documents confidentiels. Selon les premières constatations, ces fuites concernent non seulement des rapports et des documents sur le conflit en Ukraine, mais aussi des analyses très sensibles sur les alliés des Etats-Unis. Des dizaines de documents classifiés ont été diffusés sur Twitter, Telegram, Discord et d'autres réseaux sociaux ces derniers jours, et de nouveaux documents continuent à faire surface. Vendredi, le Pentagone avait également dit être en train d'enquêter sur le sujet.

Plus de 30 enfants emmenés illégalement en Russie de retour chez eux. Ces enfants, qui ont pu rejoindre leur pays samedi, avaient été emmenés en Russie depuis les régions de Kharkiv et de Kherson, a détaillé l'association dont la mission principale est de combattre ce qu'elle qualifie de "déportations" d'enfants ukrainiens. Des allégations niées par Moscou, qui affirme avoir "sauvé" ces enfants en les éloignant des combats.

Des centaines de personnes présentes aux obsèques du blogueur militaire pro-Kremlin. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues au cimetière de Troïekourovskoïe, dans l'ouest de Moscou, pour les funérailles du célèbre blogueur militaire pro-Kremlin Maxime Fomine. Ce proche du groupe Wagner, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarskiï, a été tué dimanche 2 avril dans un attentat à la bombe lors d'une conférence dans un café de Saint-Pétersbourg.