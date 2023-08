Direct Guerre en Ukraine : un mort et une dizaine de blessés dans une frappe russe à Zaporijjia

Une nouvelle frappe russe sur la ville de Zaporijjia. Au moins une personne a été tuée et 16 ont été blessées dans une frappe russe menée sur cette ville du sud de l'Ukraine, ont annoncé les autorités. "Un incendie s'est déclaré dans un bâtiment civil après que les occupants l'ont touché avec un missile. A l'heure actuelle, on déplore la mort d'une personne", a précisé sur Telegram le président Volodymyr Zelensky. Selon le chef de l'administration militaire de la région, Iouri Malachko, la frappe a aussi fait 16 blessés (le précédent bilan faisait état d'un mort et 14 blessés), dont une fille de 3 ans et un adolescent de 14 ans. La veille, une précédente frappe russe avait déjà fait deux mors et sept blessés dans la ville, située à quelques dizaines de kilomètres du front. Suivez notre direct.

Joe Biden demande au Congrès une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars. Le président américain a demandé jeudi au Congrès de voter une aide supplémentaire de 13 milliards de dollars pour des dépenses militaires liées à l'Ukraine, selon un courrier de la directrice du Bureau du budget de la Maison Blanche (OMB), Shalanda Young. L'administration Biden a également requis une aide financière supplémentaire de 8,5 milliards de dollars pour une assistance économique, humanitaire et sécuritaire, destinée à l'Ukraine, ainsi qu'aux autres pays touchés par le conflit.

Les autorités ukrainiennes ordonnent des évacuations dans le Nord-Est. Plusieurs dizaines de localités de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont ordonné l'évacuation de leurs habitants face à l'avancée de l'armée russe. Au total, 37 communes sont concernées dont la ville de Koupiansk, peuplée de 25 000 habitants avant la guerre. Il s'agit pour l'essentiel de villages situés à proximité du front, sur la rive gauche de la rivière Oskil.

Moscou affirme avoir déjoué une nouvelle attaque de drones. Le ministère de la Défense russe a déclaré jeudi matin avoir abattu 13 drones ukrainiens, dont 11 près de la Crimée et deux qui se dirigeaient vers Moscou. Une annonce faite alors que les territoires contrôlés par la Russie sont la cible d'attaques de plus en plus fréquentes.