Direct Guerre en Ukraine : un mort après une troisième nuit consécutive de frappes sur Kiev

Kiev a été de nouveau ciblée, dans la nuit de mercredi 12 à jeudi 13 juillet, par de nouvelles frappes. C'est la troisième nuit consécutive que la capitale ukrainienne est visée. Avant l'aube, les autorités ont fait état d'au moins un mort et de quatre blessés par cette attaque. Quelques heures plus tard, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir abattu 20 drones russes et deux missiles de croisière qui visaient notamment sa capitale."Nous avons mené avec succès une opération de défense aérienne", a déclaré son porte-parole. Suivez notre direct.

Onze drones russes abattus mercredi. C'est ce qu'a affirmé l'armée de l'air sur un réseau social. L'alerte aérienne a été déclenchée pendant deux heures à Kiev. Dans le centre du pays, deux personnes ont été hospitalisées pour des brûlures après une frappe de drone. La veille, l'armée russe avait déjà mené une première attaque de drones à l'aide de 28 engins explosifs, notamment contre un terminal céréalier dans un port de la région d'Odessa, au sud du pays.

L'Ukraine soutenue militairement par le G7. À l’issue du sommet de l'Otan, qui s'est tenu à Vilnius mardi et mercredi, Kiev a obtenu de ces Etats un engagement à lui apporter des aides militaires au long terme. Cette déclaration du G7 doit servir de cadre pour de futurs accords bilatéraux entre ses Etats membres et l'Ukraine, avec les détails des armes à fournir. La France a déjà annoncé la livraison de missiles longue portée "Scalp". Une décision saluée par le président Volodymyr Zelensky et qui a provoqué l'ire de Moscou.

"Je suis confiant qu'après la guerre, l'Ukraine sera membre de l'Otan." Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a toutefois regretté que son pays ne dispose pas d'un calendrier d'adhésion plus précis, à l'issue de ce sommet. Les dirigeants des pays membres de l'alliance ont promis, dès le premier jour de leur sommet, que "l'avenir de l'Ukraine" était "dans l'Otan", et raccourci le processus d'adhésion pour Kiev.