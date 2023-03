DIRECT. Guerre en Ukraine : un an après, le pays commémore le retrait russe et le massacre de Boutcha

Ce qu'il faut savoir

Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit d'un "symbole qui montre que l'Ukraine sera capable de gagner cette guerre". Vendredi 31 mars, l'Ukraine commémore le retrait russe de la ville martyre de Boutcha, un an plus tôt, devenue le symbole le plus criant des atrocités commises par les forces russes dans le pays. Le 31 mars 2022, l'armée russe se retirait de cette ville et de tout le nord de Kiev, un peu plus d'un mois après le début de l'invasion russe du pays. Deux jours plus tard, des journalistes découvraient des carcasses calcinées de véhicules, des maisons détruites et surtout, des cadavres de personnes en civil éparpillés sur plusieurs centaines de mètres. Vendredi, le maire de Boutcha, Anatoliy Fedoruk, a déclaré que ce massacre restait "dans le cœur, l'âme et l'esprit de chaque habitant". Suivez notre direct.

La Russie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie va présider à partir de samedi et pendant un mois cet organe clé des Nations unies. Une "mauvaise blague", a fustigé sur Twitter le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. "La Russie est membre permanent du Conseil de sécurité. Elle ne devrait pas l'être en raison de ce qu'elle fait en Ukraine, mais la charte (des Nations Unies) ne permet pas de modifier son statut de membre permanent", a déploré à l'AFP Linda Thomas-Greenfield.

L'adhésion de la Finlande à l'Otan approuvée par la Turquie. La Turquie a finalement approuvé jeudi l'adhésion de la Finlande à l'Alliance atlantique, après le feu vert de la Hongrie. La Finlande n'a plus désormais qu'à envoyer ses "instruments de ratification" à Washington, où le traité de l'Alliance est conservé.