DIRECT. Guerre en Ukraine : trois personnes ont été tuées dans une frappe russe dans l'est du pays, dénonce Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Trois personnes ont été tuées et au moins quatorze blessées dans une frappe russe dans l'est de l'Ukraine, a dénoncé samedi 28 janvier dans la soirée le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "L'armée russe a tiré un missile sur notre ville de Konstantynivka dans la région de Donetsk... Ils ont touché le secteur résidentiel", a-t-il déclaré dans son discours quotidien à la nation. "Malheureusement, de tels bombardements se produisent tous les jours sur nos territoires, que l'armée russe atteint avec de tels missiles. Donbass, région de Kharkiv, sud du pays... Il serait possible d'arrêter cette terreur russe si nous pouvions fournir à nos militaires des missiles adéquats. Pour que les terroristes n'aient pas un sentiment d'impunité", a-t-il poursuivi. Suivez notre direct.

Combats dans l'est. Près d'un an après son invasion de l'Ukraine, Moscou cherche à prendre le contrôle de toute la région de Donetsk, qu'elle a déjà déclarée partie intégrante de la Russie. Kiev a affirmé cette semaine que les troupes russes avaient intensifié leurs attaques dans l'est, notamment sur les villes de Vougledar et Bakhmout. Volodymyr Zelensky a déclaré vendredi que la situation sur le front était extrêmement difficile, notamment dans la région de Donetsk.

La Corée du Nord a démenti dimanche fournir des armes à Moscou, après que Washington l'a accusé de livrer des roquettes et des missiles au groupe paramilitaire russe Wagner, engagé en Ukraine. La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité de la Maison Blanche, John Kirby, a diffusé des images du renseignement américain montrant des supposés wagons russes revenir de Corée du Nord chargés d'équipements militaires, dont des roquettes pour Wagner.

Moscou a accusé l'armée ukrainienne d'avoir fait 14 morts et 24 blessés, en frappant un hôpital dans la région de Lougansk, dans l'Est séparatiste de l'Ukraine. Samedi matin, "les forces armées ukrainiennes ont frappé à dessein le bâtiment de l'hôpital local avec des lance-roquettes Himars" dans la localité de Novoaïdar, a affirmé l'armée russe dans un communiqué.