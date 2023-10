Direct Guerre en Ukraine : trois personnes, dont un enfant, tuées par des débris de drone dans la région russe de Belgorod

Voici ce qui faut retenir de l'actualité en ce début de matinée :



• #ISRAEL_PALESTINE Le bilan dans la bande de Gaza s'élève désormais à 1 200 et 5 600 blessés, annonce le ministère palestinien de la Santé. Au sixième jour de la guerre, les frappes israéliennes nocturnes se sont poursuivies contre l'enclave palestinienne, d'où sont parties plusieurs salves de roquettes vers le sud d'Israël. L'Etat hébreu a pour sa part fait état de 1 200 morts en Israël, pour la plupart des civils. Hier soir, le Hamas a par ailleurs affirmé avoir libéré une otage israélienne et ses deux enfants, sans toutefois préciser le lieu et la date de cette libération.



• #ISRAEL_PALESTINE Emmanuel Macron réunit les chefs de parti à midi à l'Elysée pour évoquer la situation en Israël et dans la bande de Gaza, ainsi que le risque de tensions en France. Il s'adressera aux Français dans une allocution télévisée à 20 heures. Au moins 11 Français sont morts et 18 autres sont toujours portés disparus.



• #ENERGIE Des aides à l'achat de thermostats, des règles durcies pour limiter l'éclairage des vitrines et des bureaux... Dans une interview à plusieurs quotidiens régionaux, avant un colloque à Paris, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a annoncé une série de nouvelles mesures destinées à inscrire "dans la durée" les économies d'énergie engagées l'an dernier en pleine envolée des prix.

• #UKRAINE Trois personnes, dont un enfant, ont été tuées à la suite de la retombée de débris d'un drone abattu par la Russie cette nuit dans la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, annonce le gouverneur de la région, sur Telegram. Mardi, une autre frappe ukrainienne avait tué deux civils dans la même zone.