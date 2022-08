DIRECT. Guerre en Ukraine : treize civils tués dans des bombardements russes dans l'est du pays

Même avec les meilleurs équipements, la climatisation a un effet pervers sur le réchauffement des villes, explique Florence Clément, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, l'Ademe. "Quand on est en ville, où la chaleur a déjà tendance à se stocker, plus il y a de climatiseurs en fonctionnement, plus il y a de chaleur rejetée à l'extérieur", précise-t-elle à franceinfo.