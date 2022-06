DIRECT. Guerre en Ukraine : Poutine menace de viser de nouvelles cibles en cas de livraisons de missiles de longue portée à Kiev

Les voyageurs qui transitent par la Gare du Nord vont devoir se montrer patients. La circulation des trains est interrompue au départ et à l'arrivée de Paris Nord jusqu'à 12h30 en raison d'un défaut d'alimentation électrique. Un câble de caténaire a été arraché en Seine-Saint-Denis. Sont concernés les trains circulant en France (TGV et TER), mais également les Eurostar et les Thalys. Les RER et Transiliens sont également concernés.

(THIBAULT DELMARLE / RADIO FRANCE)