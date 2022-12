DIRECT. Guerre en Ukraine : Poutine dit à Xi vouloir renforcer la coopération militaire russo-chinoise

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

• Le Brésil entame un deuil national de trois jours au lendemain du décès à 82 ans de son "Roi" Pelé, considéré comme le meilleur joueur de football de tous les temps et pleuré à travers toute la planète. Seul joueur de l'histoire à avoir remporté trois éditions de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé fin novembre à Sao Paulo. Suivez notre direct.



• Le gouvernement espagnol a annoncé, comme les Etats-Unis et un nombre croissant de pays, l'instauration de "contrôles" dans ses aéroports pour les voyageurs venant de Chine, ce que le chef de l'OMS a jugé "compréhensible".



• Vladimir Poutine a déclaré au dirigeant chinois Xi Jinping vouloir renforcer la coopération militaire avec la Chine, louant la résistance de Moscou et Pékin face aux "pressions" occidentales. "Dans le contexte des pressions sans précédent et des provocations de l'Occident, nous défendons nos positions de principe", s'est félicité le président russe. Suivez notre direct.



• Avatar : la voie de l'eau a réuni plus de 6,87 millions de spectateurs depuis sa sortie mi-décembre dans les salles françaises, détrônant "Top Gun: Maverick" comme film le plus vu de l'année 2022, a annoncé son distributeur Disney.



: Depuis octobre et une série de revers militaires sur le front, la Russie a adopté pour tactique de frapper avec ses missiles et ses drones les centrales et transformateurs électriques ukrainiens, plongeant la population dans le froid et le noir en plein hiver.

: L'Ukraine a dit avoir repoussé une attaque nocturne de drones explosifs, lancée par la Russie moins de 24 heures après de nouveaux bombardements massifs contre les infrastructures énergétiques, privant des millions d'Ukrainiens d'électricité.

