DIRECT. Guerre en Ukraine : pour Volodymyr Zelensky, il est "trop tôt" pour se réjouir après la reprise des exportations de céréales

Ce qu'il faut savoir

"A l'heure actuelle, il est trop tôt pour en tirer des conclusions et faire des prévisions." C'est ce qu'a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lundi 1er août, après la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. "Attendons de voir comment l'accord fonctionnera et si la sécurité sera vraiment garantie", a-t-il poursuivi lors de son adresse vidéo quotidienne. Cette reprise reste "insuffisante pour rassurer les pays importateurs", a estimé sur franceinfo Gautier Le Molgat, directeur général adjoint d'Agritel, cabinet de conseil spécialisé dans les marchés agricoles et agro-industriels. Suivez la situation dans notre direct.

Le président ukrainien se montre prudent. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs, le Razoni, a quitté Odessa, sur la mer Noire, à destination du port de Tripoli au Liban. Cela est conforme à un accord international supervisé par l'ONU qui vise à atténuer la crise alimentaire mondiale. "Le port est redevenu opérationnel, les exportations ont repris, on peut dire que c'est un premier signal positif que nous arriverons à stopper la crise alimentaire mondiale", a déclaré le président ukrainien.

La reprise des exportations de céréales saluée unanimement. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "chaleureusement" salué cette reprise. Moscou a jugé "très positif" le départ du cargo Razoni. Au cours d'un entretien de 1h30 avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, le président français Emmanuel Macron a assuré que les "efforts européens" continueront pour aider Kiev à exporter ses céréales. L'Union européenne et l'Otan ont salué le départ du premier navire et réclamé la "mise en œuvre totale" de l'accord.

Washington va envoyer de nouvelles armes à l'Ukraine. Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient envoyer de nouvelles armes aux forces ukrainiennes pour une valeur de 550 millions de dollars, dont des munitions pour des lance-roquettes de plus en plus importants dans la bataille. Cela porte le montant total de l'assistance militaire allouée à l'Ukraine depuis que le président Joe Biden a pris ses fonctions à plus de 8 milliards de dollars, selon un porte-parole de la Maison Blanche.