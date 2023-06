Direct Guerre en Ukraine : plus de 60 pays attendus à Londres pour la reconstruction du pays

Reconstruire les infrastructures, déminer, financer les services publics... Les dirigeants et représentants de plus de 60 pays sont attendus mercredi 21 et jeudi 22 juin à Londres pour une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. Si les besoins immédiats sont évalués à 14 milliards (12,8 milliards d'euros) par la Banque mondiale, le redressement plus global de l'économie du pays coûtera 411 milliards de dollars (376,5 milliards d'euros) selon une étude récente d'institutions internationales et du gouvernement ukrainien. Suivez notre direct.

La contre-offensive avance "progressivement". Dans un message sur Telegram, le vice-ministre de la Défense ukrainienne a déclaré que l'offensive "se poursuit dans plusieurs régions du Sud". "Mais l'ennemi n'abandonne pas les positions qu'il occupe et des combats acharnés et une bataille très intense continue", a-t-elle décrit.

Sept localités attaquées dans la région de Soumy. Selon l'administration de Soumy en Ukraine, les forces russes ont bombardé sept localités dans cet oblast. Près de 109 munitions de plusieurs types d'armes ont été retrouvées, rapporte The Kyiv Independent.

Londres dévoile un nouveau plan d'aide. Le Royaume-Uni va porter son aide non militaire à 5,5 milliards d'euros, sous la forme d'aide humanitaire et de garanties et de crédits de la Banque mondiale pour assurer le fonctionnement des services publics. S'y ajoutent 240 millions de livres (280 millions d'euros) d'aide bilatérale, destinés notamment au déminage et des projets humanitaires.

Des milliers de soldats ukrainiens formés par l'UE. Les pays de l'Union européenne vont former 30 000 soldats ukrainiens en 2023, a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. "L'objectif stratégique est de renforcer les capacités des forces armées ukrainiennes pour la conduite efficace des opérations [...] la protection des civils", a écrit le ministère de la Défense ukrainien sur Telegram.