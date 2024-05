Direct Guerre en Ukraine : plus de 4 000 personnes évacuées dans la région de Kharkiv, selon le gouverneur

Plus de 4 000 personnes ont été évacuées des zones frontalières de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur local dimanche 12 mai. Ces évacuations font suite à l'offensive russe transfrontalière surprise qui a débuté vendredi. Les forces russes ont revendiqué samedi la prise de cinq villages dans la région. Suivez notre direct.

Une raffinerie russe incendiée. Une attaque de drone ukrainien a provoqué dans la nuit de samedi à dimanche un incendie sur le site de la raffinerie de Volgograd, dans le sud de la Russie, a déploré le gouverneur de la région éponyme, Andreï Botcharov.

Election présidentielle en Lituanie. Les Lituaniens votent dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle à l'issue d'une campagne dominée par les questions de défense. Le pays balte de 2,8 millions d'habitants, une ex-république soviétique qui jouxte l'exclave russe très militarisée de Kaliningrad, craint d'être la prochaine cible si Moscou devait gagner sa guerre contre l'Ukraine. Les sondages donnent au président sortant, Gitanas Nauseda, une avance confortable.

La Russie assure avoir repris le contrôle de six villages. Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que ses forces avaient pris le contrôle de six villages dans l'est de l'Ukraine. Le ministère a déclaré sur Telegram que les troupes avaient "libéré" les villages ukrainiens de Borisivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pylna et Strilecha dans la région de Kharkiv, près de la frontière avec la Russie, ainsi que le village de Keramik dans la région de Donetsk.