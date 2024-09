Direct Guerre en Ukraine : Moscou retire l'accréditation de six diplomates britanniques accusés d'espionnage

Le service russe de sécurité (FSB) a annoncé, vendredi 13 septembre, avoir retiré l'accréditation de six diplomates de l'ambassade britannique à Moscou. Ils sont soupçonnés d'espionnage, sur fond des tensions sans précédent entre Moscou et l'Occident en raison du conflit en Ukraine. Le FSB affirme avoir reçu des preuves "documentées" attestant "la coordination par Londres d'une escalade de la situation politique et militaire internationale". Selon le FSB, le département pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale au sein du ministère britannique des Affaires étrangères aurait comme "tâche principale d'infliger une défaite stratégique" à la Russie. Suivez notre direct.

L'armée ukrainienne dit avoir abattu 24 drones. "Dans la nuit du 13 septembre 2024, l’ennemi a attaqué avec 26 drones de frappe de type Shahed", écrit l'armée sur Telegram. Elle dit en avoir abattu 24 dans les régions "de Mykolaïv, Odessa, Khmelnytsky et Ivano-Frankivsk".

Joe Biden et Keir Starmer doivent discuter des missiles longue portée pour l'Ukraine. Le président américain et le Premier ministre britannique évoqueront vendredi à Washington la possibilité d'autoriser Kiev à utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Kiev réclame à ses alliés une levée des restrictions pour lui permettre de frapper en profondeur sur le sol russe des cibles militaires jugées "légitimes".

Pékin appelle à des "négociations" pour mettre fin à la guerre. "Pour résoudre les questions sensibles telles que la crise en Ukraine et le conflit israélo-palestinien, la promotion de la paix et des négociations sont la seule solution", a déclaré le ministre chinois de la défense, Dong Jun, lors de la cérémonie d'ouverture du forum Xiangshan sur la sécurité.