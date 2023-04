DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou et Pékin ont des "liens très forts", assurent les autorités chinoises

Ce qu'il faut savoir

Moscou et Pékin rappellent leurs "liens très forts". Le ministre chinois de la Défense Li Shangfu a salué dimanche 16 avril la relation qu'entretiennent la Chine et la Russie lors d'une rencontre avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Ces liens "dépassent les alliances militaro-politiques de l'époque de la Guerre froide" et sont "très stables". Pour sa première visite à l'étranger, il a choisi "spécifiquement la Russie, afin de mettre l'accent sur la nature spéciale et l'importance stratégique de nos relations bilatérales", a-t-il ajouté.

"La Chine est disposée à travailler avec la Russie" pour "renforcer la communication stratégique entre les deux armées" et "apporter de nouvelles contributions au maintien de la sécurité et de la stabilité mondiales et régionales", a ajouté un communiqué publié lundi, sans mentionner le conflit en Ukraine. Suivez notre direct.

Plus de 100 000 Ukrainiens présents en France. "Depuis le début du conflit, à peu près 180 000 Ukrainiens sont passés par la France", affirme sur franceinfo lundi Didier Leschi, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. "Certains étant partis vers l'Espagne ou le Portugal", d'autres "se sont rapprochés de l'Ukraine en allant en Pologne ou en Roumanie", l'Ofii estime "aux alentours de 100 000, peut-être 110 000" le nombre d'Ukrainiens présents sur le territoire français.

Le commandement de l’offensive russe change de main, selon l’Institut pour l’étude de la guerre. Dans son rapport quotidien, l’ISW avance que la responsabilité des opérations offensives russe semble être transférée aux forces aéroportées russes (VDV). Le ministère de la défense britannique a rapporté dimanche que le colonel-général Mikhaïl Teplinski, le commandant du VDV, avait "très probablement retrouvé un rôle majeur en Ukraine". Il avait pourtant été démis de ses fonctions en janvier 2023.

Créer un "G20 politique" pour tenter de mettre fin à la guerre. Lula a souhaité que la Chine et les Emirats arabes unis fassent partie d'une médiation internationale qui tenterait de résoudre le conflit. Celui-ci a été provoqué par "des décisions prises par deux pays", a-t-il jugé. "Le président Poutine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre. Zelensky d'Ukraine ne prend aucune initiative pour arrêter la guerre, a-t-il avancé, l'Europe et les Etats-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre."