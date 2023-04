DIRECT. Guerre en Ukraine : Moscou appelle à une "union" pour contrer "le chantage" de l'Occident

#MUSIQUE Un faux titre, généré par une IA, des chanteurs canadiens Drake et The Weeknd a enregistré des millions d'écoutes en ligne depuis sa publication vendredi, poussant la maison de disques Universal Music à en demander le retrait et soulevant la question de la propriété intellectuelle. D'abord publié sur TikTok, la chanson Heart on my sleeve qui comptabilise plus de 15 millions de vues sur le réseau social a déjà été supprimée des catalogues de Spotify ou encore Apple Music.