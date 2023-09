Direct Guerre en Ukraine : Moscou affirme avoir abattu deux drones ukrainiens dans la région de Belgorod

La Russie a affirmé, lundi 11 septembre, avoir abattu deux drones ukrainiens au-dessus de la région de Belgorod, à la frontière avec l'Ukraine, sans que ceux-ci n'aient fait de victimes. "Notre système de défense a fonctionné dans le district urbain de Yakovlevsky : deux drones aériens ont été abattus", a déclaré le gouverneur de la région, Viatcheslav Gladkov sur Telegram, ajoutant que les débris des appareils étaient tombés sur une route près d’un bâtiment résidentiel. Suivez notre direct.

Moscou revendique une large victoire du parti de Poutine aux élections dans les territoires annexés. La Commission électorale centrale de Russie a affirmé dimanche soir que le parti "Russie unie" du président russe était arrivé en tête de ces élections régionales dans les quatre territoires annexés en Ukraine (Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Louhansk), à hauteur de plus de 70% des suffrages. Des scrutins considérés comme "illégaux" par Kiev et ses alliés.

Deux humanitaires occidentaux tués en Ukraine. Un Canadien et une Espagnole ont trouvé la mort près de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, dimanche dans une attaque attribuée dimanche par Kiev aux troupes russes. Les deux humanitaires travaillaient pour l'ONG Road to Relief.

Encore "30 à 45 jours" d'offensive ukrainienne, selon Washington. Le général Mark Milley, chef-d'état major américain, juge dans un entretien à la BBC que cette fenêtre de tir est suffisante pour que les Ukrainiens réussissent leur contre-offensive avant que les conditions climatiques ne se dégradent.