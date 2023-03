DIRECT. Guerre en Ukraine : les troupes russes tentent d'encercler la ville de Bakhmout

Ce qu'il faut savoir

Le groupe paramilitaire russe Wagne tente de "percer la défense" des troupes ukrainiennes à Bakhmout et "d'encercler la ville", a rapporté le commandant des forces terrestres ukrainiennes mardi 28 février. Malgré une importance stratégique contestée par les experts, cette localité est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle du Donbass. "La Russie ne compte pas du tout ses hommes, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions, a ajouté le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la soirée. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter." Suivez notre direct.

"Aucun élément" sur un détournement de l'aide américaine par Kiev. "Il n'y a aucun élément indiquant que les Ukrainiens ont détourné [l'aide] vers le marché noir", a déclaré un haut responsable du Pentagone, lors d'une audition devant la commission sur les forces armées de la Chambre des représentants. "Ce n'est pas étonnant, étant donné l'intensité des combats et le fait qu'ils utilisent clairement ce que nous leur fournissons et ce que nos alliés et partenaires fournissent pour une efficacité maximale", a-t-il précisé.

La Finlande lance le chantier de son rideau de fer. La Finlande a commencé la construction de sa nouvelle clôture de 200 kilomètres de long sur une partie de sa frontière avec la Russie, un projet décidé après l'invasion de l'Ukraine. Les travaux concernent un projet pilote de trois kilomètres près de la ville d'Imatra, dans le sud-est de la Finlande.

L'Otan temporise sur l'adhésion de l'Ukraine. "Les pays de l'Otan sont d'accord pour que l'Ukraine devienne membre de l'alliance mais, en même temps, c'est une perspective de long terme", a déclaré le secrétaire général de l'Alliance atlantique, au cours d'une visite en Finlande.