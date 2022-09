DIRECT. Guerre en Ukraine : les sanctions occidentales sont la cause de l'arrêt des livraisons de gaz, déclare la Russie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: L'administration russe d'occupation contrôlant la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, suspend les préparatifs du référendum d'annexion par la Russie de ce territoire, cible actuellement d'une importante contre-offensive ukrainienne. "Nous étions préparés au vote, nous voulions organiser le référendum très bientôt, mais du fait des évènements du moment, je crois que nous allons faire une pause pour l'instant", a déclaré un responsable russe sur la chaîne Rossiïa-1.

: L'enveloppe de 500 millions débloquée par l'UE dont nous vous parlions tout à l'heure sera consacrée au logement et à l'éducation des personnes déplacées ainsi qu'à l'agriculture ukrainienne. Ce financement entre dans le cadre d'engagements européens annoncés au printemps.

: Moscou assure que l'arrêt des livraisons de gaz russe vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream était de la seule faute des Occidentaux. "Les problèmes de pompage [de gaz] sont apparus à cause des sanctions des Etats occidentaux. Il n'y a aucune autre raison à ces problèmes", a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

: La Russie continue-t-elle de s'enrichir malgré les sanctions européennes ? C'est ce qu'a affirmé Jordan Bardella hier. La Russie a bien vu ses revenus augmenter, notamment dans le secteur des énergies. Mais ce n'est pas le cas du reste de l'économie russe qui subit notamment les sanctions, comme par exemple les départs d'entreprises occidentales ou encore l'exclusion des banques russes du réseau Swift. Plus d'explications par ici.







: "Les sanctions contre la Russie fonctionnent", affirme Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, sur RTL. "Le PIB russe est en baisse, des pans nombreux de son industrie sont frappés."

: Les envoyés spéciaux de franceinfo en Ukraine ont recueilli le témoignage d'un jeune soldat, gravement blessé à Marioupol en mars. Yurii, soldat de la 36e brigade d'infanterie de la marine, a perdu une jambe, arrachée par une roquette. Capturé par l'armée russe, il a ensuite bénéficié d'un échange de prisonniers en juin.







