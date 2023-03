DIRECT. Guerre en Ukraine : les importations d'armement en Europe ont presque doublé en 2022, selon un rapport

Il est 9 heures. Nous faisons un nouveau point sur l'actualité de la journée.

• #METEO 21 départements ont été placés en vigilance orange pour un risque d'orages violents cet après-midi, des Pyrénées au Rhin.



• #OSCARS Everything Everywhere All at Once, le film de Daniel Kwan et Daniel Scheinert, qui mélange kung-fu, comédie dramatique familiale, science-fiction et multiverse, repart de la cérémonie avec sept statuettes. Voici ce qu'il faut retenir de la cérémonie des Oscars 2023.

• #NUCLEAIRE L'Assemblée nationale s'empare cet après-midi du projet de loi d'accélération du nucléaire, dont l'examen est corsé par la polémique sur la réforme de la sûreté nucléaire souhaitée par le gouvernement.

• #RETRAITES Après le vote du projet de loi de réforme des retraites par le Sénat, le sort du texte repose entre les mains de la commission mixte paritaire qui se réunit mercredi. On vous en dit plus sur cette entité. Pendant ce temps là, la grève continue à la SNCF et (un peu) à la RATP : voici les prévisions de trafic pour ce lundi ligne par ligne.