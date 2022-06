DIRECT. Guerre en Ukraine : les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de de la ville de Severedonetsk, située dans le Donbass

Ce qu'il faut savoir

La ville a été "presque réduite en ruines". Les forces ukrainiennes ont reçu l'ordre de se retirer de la ville de Severodonetsk, dans l'est du pays, théâtre d'âpres combats avec l'armée russe, a annoncé vendredi 24 juin le gouverneur de Lougansk, Sergiy Gaiday. Il faut dire que la conquête de Severodonetsk est une étape cruciale dans le plan de conquête russe du bassin industriel du Donbass, déjà en partie tenu par des séparatistes prorusses depuis 2014. "Cela ne fait plus aucun sens de rester sur des positions qui ont été constamment bombardées depuis des mois", a-t-il expliqué sur la messagerie Telegram. Selon lui, "toutes les infrastructures essentielles ont été détruites. 90% de la ville est endommagée, 80% des maisons devront être détruites". Suivez notre direct.

L'Ukraine et à la Moldavie sont officiellement candidates à l'adhésion à l'UE. C'est un "moment historique", ont salué jeudi le président du Conseil européen Charles Michel et le président ukrainien, Voldymyr Zelensky. Jamais des avis n'auront été rendus en si peu de temps sur une demande de candidature, une urgence due à la guerre menée par la Russie. Mais cette étape décisive marque seulement le début d'un chemin long et complexe. Les deux pays devront encore mettre en place de nombreuses réformes avant d'intégrer officiellement l'UE.

Kiev annonce l'arrivée des lance-roquettes américains Himars. Le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, a annoncé jeudi l'arrivée des lance-roquettes américains High Mobility Artillery Rocket System (Himars), des armes puissantes réclamées aux alliés pour faire face à l'invasion russe. "L'été sera chaud pour les occupants russes. Et le dernier pour certains d'entre eux", a menacé Oleksiï Reznikov sur Twitter, sans préciser combien de Himars avaient été livrés par les Américains.

L'Allemagne, en "crise gazière", se rapproche du rationnement. Le pays est confronté à une baisse de 60% des livraisons de gaz par la Russie. En grande difficulté, Berlin a activé le "niveau d'alerte" du plan visant à garantir son approvisionnement en gaz, le rapprochant un peu plus de mesures de rationnement. "Le gaz est désormais une ressource rare", a déclaré le ministre de l'Economie, Robert Habeck, lors d'une conférence de presse.