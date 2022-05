DIRECT. Guerre en Ukraine : les forces russes menacent la grande ville de Sievierodonetsk dans le Donbass

#FOOT Dans la nuit, l'UEFA a réagi aux incidents observés hier autour du Stade de France, dans un communiqué. La fédération européenne les explique par le fait que des "milliers de fans" de Liverpool étaient munis "de faux billets", et sont restés bloqués au moment de passer les tourniquets donnant accès aux tribunes. L'UEFA "apporte son soutien aux personnes ayant subi ces événements" et promet d'étudier la situation en collaboration avec les autorités et la police française.