DIRECT. Guerre en Ukraine : les évacuations se poursuivent après la destruction partielle du barrage de Kakhovka

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: La destruction du barrage de Kakhovka provoque des inondations jusque dans l'oblast voisin de Mykolaïv. Depuis ce matin, plusieurs ponts sont à leur tour inondés, rapporte le média Suspilne. Des distributions de pain vont être mises en place aujourd'hui et demain par les autrorités locales.

: Arrivé à Washington hier soir, Rishi Sunak a évoqué l’explosion du barrage de Kakhovka. Toute attaque intentionnelle représenterait "l'assaut d'infrastructures civiles en Ukraine le plus important depuis le début de la guerre et montrerait de quelles nouvelles bassesses la Russie est capable dans son agression", a déclaré le Premier ministre britannique.

: ... Mais aussi Ouest-France, La Dépêche du Midi, Les Dernières Nouvelles d'Alsace pour ne citer qu'eux.















: Sans surprise, l'explosion du barrage de Kakhovka (et ses conséquences) est à la une de plusieurs de vos journaux ce matin. La Croix, Le Figaro, Libération...





















: En deux images, voici le barrage de Kakhovka avant et après sa destruction. La photo du haut montre l'infrastructure intacte le 4 juin dernier. Celle du bas a été prise par SkySat hier.











(PLANET LABS)

: "La situation la plus difficile a lieu dans le district de Korabelny de la ville de Kherson. Jusqu'à présent, le niveau de l'eau s'est élevé de 3,5 mètres, plus de 1 000 maisons sont inondées", a déclaré dans un communiqué le chef de cabinet adjoint de la présidence ukrainienne, Oleksiï Kuleba.



D'après Ihor Syrota, le directeur de la compagnie publique d'hydroélectricité Ukrhydroenergo, le pic des inondations est attendu ce matin.







: Les évacuations massives continuent ce matin dans le sud de l’Ukraine après la destruction partielle du barrage de Kakhovka qui a provoqué des inondations dans de nombreuses localités le long du Dniepr. Les habitants sont montés dans des bus et dans des trains.



"Plus de 40 000 personnes risquent d'être en zones inondées, a annoncé le procureur général ukrainien Andriï Kostine. Les autorités ukrainiennes évacuent plus de 17 000 personnes. Malheureusement, plus de 25 000 civils se trouvent sur le territoire sous contrôle russe".