DIRECT. Guerre en Ukraine : les évacuations russes se poursuivent à Kherson

Ed Hawkins climatologue et inventeur des "Warming Stripes"

"C'est un graphique pour les personnes qui n'ont pas aimé les maths ou la science à l'école."

#CLIMAT Pour leur concepteur, qui a eu l'idée via une couverture pour bébé tricotée par une collègue, ce graphique fonctionne parce qu'il est simple. Les années plus froides que la normale 1971-2000 sont affichées en bleue, celles plus chaudes en rouge.