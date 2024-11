Direct Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont fournir des mines antipersonnel à l'Ukraine

Il est 6 heures, bienvenue dans ce live ! Voici l'actualité du jour :

• #AGRICULTURE La mobilisation des agriculteurs entre dans son troisième jour avec la Coordination rurale à la manœuvre dans le Sud-Ouest. Hier, la FNSEA a salué une "première victoire" avec l'annonce d'un vote à l'Assemblée nationale sur le Mercosur.

• #UKRAINE La Russie a promis une réponse "appropriée" à l'attaque sur son territoire menée par Kiev avec des missiles américains ATACMS, annonçant que le recours à l'arme nucléaire était de plus en plus possible.

• #NADAL L'immense carrière de Rafael Nadal a pris fin hier soir, à Malaga. Après l'élimination de l'Espagne contre les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe Davis, le double champion olympique majorquin ne retournera pas sur le court, après s'être incliné plus tôt dans la soirée contre le Néerlandais Botic van de Zandschulp.