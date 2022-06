DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont fournir à Kiev "des systèmes de missiles plus avancés", annonce Joe Biden

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Dmitri, un Ukrainien, raconte à franceinfo comment il a fui Marioupol à la nage pour échapper aux troupes russes. "J’ai nagé environ 800 mètres et j’étais épuisé, retrace-t-il, j’avais peur d’être repéré et j’avais froid." "Quand je suis arrivé ici à Lviv, je me suis rendu compte que ça valait le coup de prendre ce risque. Je voulais juste fuir la guerre", ajoute-t-il.

: Toutefois, Joe Biden a précisé que ces armes ne devaient pas servir à attaquer la Russie. Il veut que l'Ukraine soit "dans la position la plus forte possible" en cas de négociations avec la Russie, mais il ajoute que les Etats-Unis n'encouragent "pas l'Ukraine et" ne donnent "pas à l'Ukraine les moyens de frapper en dehors de ses frontières".

: Washington va livrer "aux Ukrainiens des systèmes de missile plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine", écrit le président américain dans une contribution au New York Times. Il 'il s'agit de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c'est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers, a assuré un haut responsable de la Maison Blanche face à la presse.

: Les Etats-Unis vont livrer de nouvelles armes à l'Ukraine, annonce Joe Biden. Il s'agit de lance-roquettes multiples et mobiles.

• Rafael Nadal est en demi-finale. Au terme d'un match incroyable d'intensité et de dramaturgie, comme toujours entre les deux hommes, Rafael Nadal a battu Novak Djokovic au terme d'un combat de titans (6-2, 4-6, 6-2, 7-6) ! Il affrontera Alexander Zverev pour une place en finale.



• En pleine "crise systémique" du secteur de la santé, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une nouvelle mission d'information "d'un mois sur les soins non programmés".



• Les Etats-Unis ont annoncé la fourniture prochaine d'armes à l'Ukraine pour soutenir le pays, notamment des systèmes perfectionnés de lance-roquettes multiples et mobiles. Seule condition : ces armes ne doivent pas être utilisées pour frapper le territoire russe.



• Trois jours après les ratés dans l'organisation autour de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, la colère persiste à Liverpool. Le président du club Tom Werner a réclamé des excuses aux autorités françaises pour avoir pointé du doigt les supporters des Reds. Il dénonce les propos tenus par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dénonçant les supporters britanniques comme en grande partie responsables des incidents.