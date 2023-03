DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont envoyer des chars Abrams à Kiev d’ici à l’automne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le président chinois a quitté Moscou. A l'issue de trois jours de visite auprès de son homologue russe, Vladimir Poutine, Xi Jinping s'est envolé de l'aéroport moscovite de Vnoukovo, fait savoir l'agence de presse RIA Novosti.

: Fait-il chaud ou froid pour la saison ? Avec une température moyenne de 12°C, il fait en moyennes 3,6°C plus chaud que la moyenne de référence. Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies, grâce à notre infographie qui illustre comment le réchauffement climatique s'est déjà immiscé dans notre quotidien.

: La pluie balaie l'ouest de la France hexagonale ce matin, mais les températures restent douces sur tout le territoire. Retrouvez ici nos cartes météo du jour.









: Et vous, avez-vous revu vos habitudes de pause déjeuner en raison de la hausse des prix ? On attend vos témoignages dans ce live, en cliquant sur la bulle "Répondre" conçue pour vous.

: Le magasin U Express d'Angers Capucins voit aussi défiler des travailleurs des chantiers, qui renoncent au restaurant ouvrier et optent pour la prime de panier-repas de leur employeur. Objectif : en dépenser le moins possible et ainsi grappiller quelques euros. La suite dans mon reportage.

: "La pause-déjeuner est un plaisir qui disparaît un peu."



Depuis le début du mois, face à l'accélération de la hausse des prix, cette habitante d'Angers a renoncé à son "écart" hebdomadaire à la boulangerie. Désormais, c'est salade composée au supermarché, si possible en promo.

: Depuis un an, les prix de l'alimentation se sont envolés de 14,8%, selon l'Insee. Contraints de revoir leurs habitudes, certains Français rognent sur la sacro-sainte pause déjeuner, comme ils me l'ont raconté dans un supermarché d'Angers. Adieu resto et boulangerie, bonjour triangle et boîte de pâtes ? Reportage.

(ASTRID AMADIEU / FRANCEINFO)

: La marine russe assure avoir "repoussé" une attaque de drone ce matin, sur le port de Sébastopol, en Crimée. "Ils ont tenté de pénétrer dans notre baie, nos marins leur ont tiré dessus avec des armes légères. La défense aérienne a également fonctionné", a détaillé sur Telegram le gouverneur de la grande ville de la péninsule annexée par Moscou.





: Le projet de loi immigration devait débuter le 28 mars en séance publique au Sénat. Selon une source sénatoriale à franceinfo, le gouvernement s'apprête à reporter "sine die" l'examen de ce texte, déjà voté en commission dans une version amendée la semaine dernière. L'exécutif décide de revoir son calendrier après l'épilogue parlementaire de la réforme des retraites, adoptée sans vote, et la contestation sociale actuelle.

: "J'ai été frappé à la matraque au visage et sur la joue droite, dans la jambe, j'ai un bleu, mais moi, j'ai eu relativement la chance que j'avais une grosse doudoune. Mon ami lui s'est pris beaucoup de coups de matraque, dont un à la fin dans le crâne. Il a eu le crâne ouvert. C'était gratuit et extrêmement violent."



Depuis plusieurs jours, des dizaines de vidéos montrant les forces de l'ordre portant des coups à des manifestants circulent sur les réseaux sociaux. Une enquête a été ouverte hier par le parquet de Paris et confiée à l'IGPN après la diffusion de l'une d'elles, tournée pendant une manifestation lundi soir contre la réforme des retraites. Franceinfo a recueilli le témoignage de personnes qui dénoncent des violences policières.

: Une bonne nouvelle s'affiche en une de L'Alsace qui titre sur l'amélioration de la qualité de l'air ces dix dernières années, rapportée par Atmo Grand Est. A nuancer toutefois : la pollution à l'ozone s'est quant à elle accentuée, stimulée par le réchauffement climatique.

: Le Républicain Lorrain saisit une autre actualité de ce 22 mars : la journée mondiale de l'eau. Le quotidien assure en une que les économies de cette ressource sont désormais "indispensables".

: Ce matin, les titres de presse mettent Emmanuel Macron face aux opposants à la réforme des retraites. Alors que la mobilisation se poursuit dans toute la France, le président de la République prendra la parole à 13 heures, sur France 2 et TF1.







: Lutter contre le greenwashing n'est pas une mince affaire pour la Commission européenne : sur 150 allégations vertes (emballages, publicités) examinées par la Commission en 2020, la moitié (53%) contenaient "des informations vagues, trompeuses ou non étayées": textile, cosmétiques, électroménager... aucun secteur n'était épargné. Et l'examen de 232 "labels écologiques" européens montrait que la moitié étaient accordés avec des vérifications "faibles ou inexistantes".

: "Zéro carbone", "à base de matériaux recyclés", "empreinte climatique réduite"... Les labels dits "verts" sont partout. Mais comment s'y retrouver entre les vrais gages de qualité et les affirmations trompeuses ? La Commission européenne présente aujourd'hui son plan pour éliminer l'écoblanchiment des étiquettes et des publicités. Il prévoit des sanctions "dissuasives" pour les entreprises faisant des déclarations infondées.

: Ils s'appuient sur "les témoignages récents d'exactions violentes et brutales commises par ces brigades à l'encontre des manifestants". Les députés LFI Thomas Portes, Antoine Léaument et Ugo Bernalicis demandent le "démantèlement à titre provisoire de la Brav-M", dans un courrier adressé à Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, que franceinfo a pu consulter. Cette demande intervient alors que des vidéos montrant des violences à l'encontre de personnes participants à des rassemblements contre la réforme des retraites circulent sur les réseaux sociaux.

: Bonjour à toutes et à tous et bon réveil ! Il est 6 heures, nous sommes le 22 mars et nous sommes ensemble pour une nouvelle journée d'actualité. On commence en musique avec les Américains de Bully. C'est parti !