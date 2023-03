DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis vont annoncer une nouvelle aide à Kiev

Un monument millénaire qui a encore quelques secrets. En Egypte, des scientifiques ont découvert un passage caché à l'intérieur de la grande pyramide, ont annoncé les autorités hier. Ce tunnel mesure neuf mètres de long et plus de deux mètres de large, a précisé le ministre du Tourisme et des antiquités. (ANTOINE LORGNIER / ONLY WORLD / AFP)