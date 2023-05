DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis transfèrent des fonds russes saisis et les affectent à la reconstruction de l'Ukraine

#FLAMMES La première édition des Flammes, cette cérémonie qui célèbre "les cultures issues des quartiers populaires et la créativité de celles et ceux qui les font grandir", se tient ce soir au théâtre du Châtelet, à Paris. Organisée par le site spécialisé Booska-P et l’agence de communication Yard, elle est un complément des Victoires de la musique et vient "en réaction à une mauvaise représentation de ces cultures au sein de cette cérémonie", selon ses instigateurs Hamad et Tom Brunet.

(JEREMIE LUCIANI / FRANCEINFO)