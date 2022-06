DIRECT. Guerre en Ukraine : les combats s'intensifient à Severodonetsk, dans l'est du pays

On ferme ! Non sans avoir jeté un dernier coup d'œil aux principaux titres de l'actualité.

• #UKRAINE En visite à Kiev, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis d'apporter une réponse "la semaine prochaine" à la demande d'adhésion à l'UE de l'Ukraine.

• #UKRAINE La guerre en Ukraine provoque des pénuries (avec le retour des restrictions d'exportations un peu partout dans le monde) et le retour de l'inflation. On vous propose une carte et un article pour y voir plus clair.

• #LEGISLATIVES C'est la période de réserve dans l'Hexagone, alors que les territoires d'outre-mer ont commencé à voter. D'une façon générale, la parité, exigée depuis des années par la loi n'est toujours pas respectée. Seuls 44% des candidats sont des femmes.

• #RUGBY Toulouse se hisse logiquement en demi-finale du Top 14 après une victoire convaincante (33-28) contre La Rochelle en barrages. Les Stadistes affronteront Castres la semaine prochaine.

Rendez-vous demain, à huit heures, pour la suite de ce live.