DIRECT. Guerre en Ukraine : "Les combats les plus intenses concentrés à Bakhmut et Soledar", déclare Volodymyr Zelensky

: Après avoir prôné la "démilitarisation" et la "dénazification" de l'Ukraine, le Kremlin entend désormais pourfendre l'Antéchrist. Cette charge violente illustre la propagande mystique de Moscou, qui veut fédérer les croyants dans une haine commune : "Nous écoutons les paroles du Créateur dans nos cœurs et leur obéissons." Un discours qui vise à fédérer les troupes et l'opinion, au-delà des frontières russes.

: Il est 9h pile, le moment est donc venu de faire un point sur l'actualité du jour :



Jordan Bardella devrait accéder aujourd'hui, lors d'un congrès, à la présidence du Rassemblement national, permettant à Marine Le Pen de se concentrer sur l'Assemblée et ses ambitions élyséennes. Mais l'exclusion d'un député RN pour des propos jugés racistes vient perturber l'intronisation attendue.



Une semaine après avoir été racheté par Elon Musk, a entrepris vendredi de licencier la moitié de ses effectifs. L'homme le plus riche du monde a bataillé face aux utilisateurs, annonceurs et associations inquiets de la transformation de l'influent réseau social.





Trois navires venant en aide aux migrants naufragés en Méditerranée sont toujours à la recherche de ports où débarquer, avec les plus de 1 000 qu'ils ont secouru ces derniers jours. L'Italie a accepté que l'un d'eux, Humanity 1, a été autorisé par l'Italie à s'arrêter en Sicile, mais seulement pour proposer une aide médicale aux rescapés.



Vladimir Poutine appelé les autorités d'occupation de la région de Kherson à éloigner les civils des zones "dangereuses", après plusieurs vagues d'évacuations ces derniers jours. L'Ukraine mène une offensive dans la région. Voici ce qu'il faut retenir de ce vendredi concernant la guerre.