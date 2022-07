DIRECT. Guerre en Ukraine : les civils appelés à évacuer Sloviansk, nouvelle cible russe dans le Donbass

Ce qu'il faut savoir

"Mon principal conseil : évacuez!" Le gouverneur de la région de Donestk, Pavlo Kyrylenko, a lancé ce message, mercredi 6 juillet, à l'adresse des habitants de la ville de Sloviansk, ajoutant que "pendant la semaine, il n'y a pas eu un jour sans bombardement". Les forces russes continuent de progresser dans le Donbass, où la ville de Soviansk est la prochaine cible de Moscou. Pavlo Kyrylenko avait annoncé quelques heures plus tôt deux morts et sept blessés dans des frappes qui ont notamment visé le marché. Suivez notre direct.

La région de Louhansk quasiment sous contrôle russe. Avec la chute dimanche de Lyssytchansk, les forces russes contrôlent la quasi totalité de la région de Louhansk et cherchent désormais à faire de même dans celle de Donetsk pour occuper ainsi l'entièreté du Donbass, que les séparatistes pro-russes contrôlaient partiellement depuis 2014.

Des accusations de torture sur des prisonniers. Les autorités russes ont annoncé mardi avoir lancé une enquête sur des tortures que disent avoir subies leurs soldats capturés par les forces ukrainiennes et libérés lors d'un échange de prisonniers avec Kiev. L'Ukraine et la Russie, qui ont procédé à plusieurs échanges de prisonniers, s'accusent mutuellement de mauvais traitements et de tortures sur des prisonniers.

Les pays alliés de l'Ukraine s'engagent à un soutien financier. Dans une déclaration adoptée mardi soir à Lugano (Suisse), les pays alliés, des institutions internationales et le secteur privé "s'engagent pleinement à soutenir l'Ukraine tout au long de son parcours", appelant à un "processus de rétablissement transparent et responsable". L'utilisation de ces milliards de dollars inquiète dans un pays perclus de corruption.