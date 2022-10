DIRECT. Guerre en Ukraine : les Alliés projettent de bâtir une défense antiaérienne "patchwork"

Ce qu'il faut savoir

Les Etats-Unis font pression sur les alliés de l'Ukraine pour bâtir de façon urgente une défense antiaérienne "patchwork". Le but : protéger les principaux objectifs stratégiques ukrainiens des bombardements russes. L'idée est de recourir à des équipements aux standards de l'Otan, et donc compatibles, même si certains sont ultra-modernes et d'autres plus anciens. "Ce que la direction [ukrainienne] a décrit comme la chose dont ils avaient le plus besoin immédiatement, c'est la défense antiaérienne", a rappelé jeudi 13 octobre, à Bruxelles, le ministre américain de la Défense Lloyd Austin, au lendemain d'une réunion des 50 pays alliés qui coordonnent leur soutien militaire à Kiev. Suivez la situation dans notre direct.

L'Espagne va envoyer des systèmes de défense aérienne. Il s'agit de quatre systèmes de défense aérienne "Hawk". Ils vont s'ajouter aux armements fournis par l'Allemagne, la France et les États-Unis. "Nous avons constaté que lorsque nous nous mobilisons, lorsque nous demandons aux alliés de l'Otan de faire plus, ils font effectivement plus, et cela fait une énorme différence", a estimé e secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

Mise en garde du chef de la diplomatie européenne. Le président russe Vladimir "Poutine dit qu'il ne bluffe pas avec la menace nucléaire. Il doit alors comprendre que les pays qui soutiennent l'Ukraine, l'Union européenne et ses États membres, les Etats-Unis et l'Otan, ne bluffent pas non plus, a prévenu le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Toute attaque nucléaire contre l'Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse nucléaire, mais une réponse militaire si puissante que l'armée russe sera anéantie."

Echange de prisonniers entre Kiev et Moscou. L'Ukraine et la Russie ont annoncé chacun de leur côté avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers concernant 20 personnes dans chaque camp, deux jours après une autre opération de ce type.