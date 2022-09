DIRECT. Guerre en Ukraine : le vote pour des "référendums" d'annexion par la Russie a débuté dans quatre régions contrôlées par les prorusses

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Là-bas, c’était insupportable, comme si on avait une corde au cou que l’on nous resserrait petit à petit", déplore Igor, un Ukrainien de 43 ans. Malgré la peur, malgré le climat de méfiance et de terreur, il a quitté sa ville de Melitopol, sous l'occupation russe, avant que le piège ne se referme sur lui. Comme lui, des Ukrainiens fuient les zones occupées par les Russes pour ne pas être enrôlés de force dans l'armée après les référendums d'annexion. Reportage.

: Les autorités séparatistes de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia vont tenir des "référendums d'annexion" à partir d'aujourd'hui. Mais ces consultations populaires se heurtent déjà à un mur : elles sont d'ailleurs qualifiées de "parodie" par le président Emmanuel Macron et décrites comme "illégales" par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Pierre-Louis Caron vous résume les raisons de ce rejet massif.

: Les "référendums" d'annexion par la Russie dans des zones contrôlées par des prorusses viennent de débuter.

Les ministres des Affaires étrangères du Conseil de sécurité de l'ONU ont exigé hier que la Russie de Vladimir Poutine rende des comptes pour son invasion de l'Ukraine, devant leur homologue russe Sergueï Lavrov.



"Le chef d'Etat qui a voulu entrer en guerre, qui a voulu une escalade, c'est Vladimir Poutine", estime Emmanuel Macron, dans une interview accordée à CNN en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.





• Les autorités en Iran ont bloqué l'accès à Instagram et à WhatsApp après six jours de protestations après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs, dans lesquelles au moins 17 personnes ont péri, selon un bilan d'un média d'Etat d'hier.



• Emmanuel Macron a annoncé hier vouloir "aller deux fois plus vite" dans le déploiement des énergies renouvelables et accélérer le lancement de nouveaux réacteurs nucléaires, en inaugurant le premier parc éolien en mer de France au large de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).