Direct Guerre en Ukraine : le trafic suspendu sur le pont de Crimée à cause d'une "urgence"

Le pont de Crimée une nouvelle fois coupé. Lundi 17 juillet aux aurores, les autorités de la péninsule criméenne, annexée en 2014 par la Russie, ont ordonné l'interruption totale du trafic sur le pont du détroit de Kertch en raison d'une "urgence dans la zone du 145 pilier", a rapporté l'agence officielle TASS. D'après le camp russe, la route a subi des "dommages", deux personnes auraient été tuées et un enfant blessé. Le 8 octobre 2022, ce pont avait subi une importante explosion, non revendiquée, avant d'être progressivement réparé. Retrouvez les derniers développements du confit ukrainien dans notre direct.

Date limite pour l'accord sur les céréales ukrainiennes. Après plusieurs prolongations, l'accord céréalier entre la Russie et l'Ukraine, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, prenait fin lundi 17 juillet faute de nouveau consensus. Signé en juillet 2022, il avait déjà été reconduit en mars dernier. Cet accord permet notamment à l'Ukraine d'exporter son blé via la mer noire, mais aussi à la Russie de faire souffler le chaud et le froid sur les cours des céréales dans le monde.

Vladimir Poutine minimise la contre-offensive ukrainienne. "Toutes les tentatives de l'ennemi de percer notre défense (...), notamment en utilisant des réserves stratégiques, n'ont pas réussi pendant toute la période de l'offensive. L'ennemi n'a pas obtenu de succès", a affirmé le président russe dimanche. S'exprimant dans une interview à la chaîne de télévision Rossia-1, il a jugé que la situation était "positive" pour les forces russes sur le front. "Nos troupes se conduisent de façon héroïque. De manière inattendue pour l'adversaire, elles passent même à l'offensive dans certains secteurs et capturent des positions plus avantageuses", a-t-il assuré.

La Russie a pris le contrôle d'actifs de Carlsberg et Danone. D'après un décret signé par Vladimir Poutine, et publié dimanche sur le portail juridique officiel russe, 98,56% des actions de la brasserie russe Baltika, appartenant à Carlsberg, et des dizaines de milliers d'actions appartenant à une filiale russe de Danone sont placés "temporairement" sous le contrôle de l'Etat russe. Ce décret précise que 83 292 493 000 actions de Danone Russie, propriété du groupe Produits Laitiers Frais Est Europe, sont placées sous le contrôle de l'Etat russe, ainsi que 85 000 autres actions appartenant au groupe Danone Trade.