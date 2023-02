DIRECT. Guerre en Ukraine : le président Zelensky a été invité à participer à "un futur sommet" de l'Union européenne

#JIHADISME C'est le manque d'emploi plus que l'idéologie religieuse qui permet aux groupes jihadistes et autres extrémistes violents d'attirer de plus en plus de recrues en Afrique subsaharienne, selon un rapport de l'ONU (lien PDF). Les conclusions de cette enquête menée auprès de près de 2 200 hommes et femmes remettent en question les hypothèses traditionnelles sur ce qui pousse les gens à l'extrémisme violent.