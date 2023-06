Direct Guerre en Ukraine : le plan de paix africain est "difficile à mettre en œuvre", estime Moscou

La délégation de médiation africaine se heurte à des résistances. En visite samedi 17 juin à Saint-Pétersbourg, les dirigeants africains ont prôné la fin de la guerre devant Vladimir Poutine. Mais ses propositions ont été jugées "très difficiles à mettre en œuvre" par le Kremlin, au lendemain du rejet de cette initiative par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Suivez notre direct.

Dix propositions pour mettre fin au confit. "La guerre ne peut pas durer toujours", a lancé le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Selon ce dernier, les propositions de paix africaines se résument en 10 points, avec notamment une "désescalade des deux côtés", la "reconnaissance de la souveraineté" des pays telle que reconnue par l'ONU ou encore la levée des entraves à l'exportation des céréales via la mer Noire.

Une conférence sur la reconstruction de l'Ukraine. La reconstruction sera au cœur de la conférence prévue à Londres en milieu semaine et dont ce sera la deuxième édition depuis le début de l'invasion russe, après celle qui s'était tenue l'an passé à Lugano en Suisse. Des responsables de plus de 60 pays et des centaines de dirigeants de grandes entreprises mondiales y sont attendus.

37 frappes aériennes et 19 attaques de roquettes samedi. Au cours de la journée de samedi, les forces russes ont effectué 37 frappes aériennes et lancé 19 attaques de roquettes via des lanceurs MLRS, selon le ministère ukrainien de la Défense. Par ailleurs, dans le sud du pays, le bilan des inondations provoquées par la destruction du barrage de Kakhovka s'est encore aggravé.