DIRECT. Guerre en Ukraine : les producteurs de pétrole de l'Opep+ se réunissent à la veille de nouvelles sanctions contre la Russie

#METEO Le temps aujourd'hui sera gris sur une grande partie du pays et marqué, dans la matinée, par des averses en Ile-de-France et sur la bordure méditerranéenne. A la mi-journée, l'arrière-pays, ainsi qu’une bonne partie de la Méditerranée et la Corse profiteront de bons moments ensoleillés. Il fera jusqu’à 17 degrés en Corse. Retrouvez toutes les prévisions sur notre page dédiée.

Voici la carte de ce matin :



Et les prévisions pour cet après-midi :