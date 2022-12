DIRECT. Guerre en Ukraine : le plafonnement du prix du pétrole russe entre en vigueur lundi

#INFLATION Tous les mois, franceinfo va suivre l'évolution de 37 produits du quotidien (alimentation et hygiène), département par département, pour mesurer au plus près l'inflation sur le ticket de caisse. Et selon les premiers résultats, c'est globalement dans l'ouest de la France, et notamment en Vendée, que le panier moyen est le moins cher, contrairement à des départements comme les Alpes-Maritimes, la Loire ou encore Paris, où le cumul prix fort et inflation est au plus haut.

(STEPHANIE BERLU / FRANCEINFO / RADIO FRANCE)